Закон о Донбассе предусматривает получение медиками статуса участников боевых действий

Статус участника боевых действий или участника войны смогут получить медики, работающие вблизи оккупированных территорий Донбасса.

Данная поправка нардепа от БПП Светланы Залищук учтена в законе о реинтеграции Донбасса, который сегодня приняла Верховная Рада.

Залищук отметила: «Вниманию медиков, работающих вблизи оккупированных территорий! Новый принятый закон об оккупации содержит мою правку, которая позволит работникам учреждений здравоохранения, работающих вблизи линии разграничения, получить статус участника боевых действий или участника войны».

По ее словам, до сих пор медики не могли получить таких статусов, несмотря на то, что выезжали и продолжают выезжать для оказания медпомощи во время обстрелов, работали в учреждениях здравоохранения во время обстрелов населенных пунктов.

Она подчеркнула: «Такое положение вещей приводит к тому, что медицинские работники, не имея мотивации, покидали зону конфликта. Сначала комитет отклонил поправку, но во время вчерашних баталий в зале все-таки согласился ее вернуть».