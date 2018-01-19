36 маршрутов переедут на новый транспортно-пересадочный узел «Канавинский»

Новый транспортно-пересадочный узел «Канавинский» начнет работу в нижнем Новгороде 20 января. Новый автовокзал расположился около Сормовского поворота.

В праздничной церемонии открытия принял участие и.о. министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов и генеральный руководитель АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Анатолий Кузнецов. «Последующая ее эксплуатация в качестве объекта транспортной инфраструктуры не планируется», — подчеркнули в министерстве. Мы будем продолжать работать над созданием транспортно-пересадочных узлов и остальных объектов дорожной инфраструктуры, которые создадут безопасные и удобные условия перемещения для нижегородцев и наших гостей. Обошелся этот проект в 67,5 млн руб. «Совсем скоро решим вопрос создания ТПУ в Кстово», — поделился Вадим Власов. Самое главное, этот объект — показывает новый уровень обслуживания пассажиров.

На него будут переведены 36 междугородних и пригородных автобусных маршрутов. Еще одна из причин переезда: автостанция «Канавинская» давно устарела. Перевод на новый вокзал межрегиональных маршрутов планируется закончить до 31 мая.