Адвокат сообщила о плохом самочувствии Зайцевой

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, подходит к концу, дело вскоре передадут в суд. Об этом передает Украинская правда, ссылаясь на адвоката подозреваемой в совершении аварии Алены Зайцевой Юлия Козырь.

«Заканчивается досудебное расследование. Думаю, что в ближайшее время нас будут знакомить с материалами досудебного расследования, и дело будет направляться в суд», – сказала она.

Козырь добавила, что со своей подзащитной видится еженедельно, чувствует себя Зайцева плохо, так как жалеет о том, что произошло.

«Как минимум раз в неделю мы с ней видимся, на этой неделе виделись. Чувствует без изменений, думает о своем будущем, раскаивается, очень сожалеет о случившемся. Разговор в основном только об этом, о ее раскаянии. Вину свою признает. Позиция ее не изменилась», – добавила Козырь.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по обучавшей Зайцеву автошколе.

Фото: 20khvylyn.com