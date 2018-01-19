Алиев заявил, что чувствовал себя окрыленным, выступая на ЧЕ в Москве

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Елена Дьячкова. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что чувствовал себя окрыленным, выступая в произвольной программе на чемпионате Европы в Москве.

"Мы очень грамотно подошли к этому старту, подобрали правильный настрой, правильные мысли. Я чувствовал себя сегодня окрыленным", - сказал Алиев журналистам.

Алиев на своем дебютном чемпионате Европы занял второе место, уступив лишь двукратному чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу.

Российский фигурист Дмитрий Алиев, выигравший серебро чемпионата Европы

"После чемпионата России мы договорились, что не будем менять контент произвольной программы, а будем надеяться на качество исполнения, что, наверное, было правильным решением", - добавил российский фигурист.