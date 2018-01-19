Американские мозговые центры спрогнозировали 2018 год

На рубеже года минувшего и наступившего года многие американские аналитические центры и социологические институты выступают со своими международными прогнозами и предсказаниями. Всегда присутствующий в них конъюнктурный элемент даёт косвенную возможность судить о контурах, которые может приобрести в наступившем году американская внешняя политика.

По данным опроса Gallup, восемь из десяти американцев (80%!) считают, что 2018 будет «годом проблем и сильного международного беспорядка», а 49% считают, что влияние США в мире понизится. Лишь 19% опрошенных американцев верят в то, что 2018 год будет мирным.

Разведывательно-аналитическая компания Stratfor предсказывает, что угроза войны на Корейском полуострове сохранится, утверждая, что причиной нестабильности будет оставаться демонстрация Пхеньяном своих ядерных возможностей, тогда США попытаются избежать превентивного удара по Северной Корее. Достижения Северной Кореи в области разработки своего ядерного оружия будут в свою очередь подпитывать политику жёстких мер США в отношении Ирана, подрывающих Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ситуация будет развиваться, по мнению аналитиков Stratfor, на фоне углубления сотрудничества между Китаем и Россией, что представляет стратегическую угрозу для Соединённых Штатов и побуждает Вашингтон укреплять свои союзнические связи в Евразии. Рассматривая отношения США, Саудовской Аравии и Израиля с точки зрения создания ими «коалиции против Ирана», Stratfor отмечает, что прокси-конфликты по Ближнему Востоку будут расширяться. При этом Россия будет использовать напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, а также своё преимущество на сирийском поле битвы для расширения влияния на Ближнем Востоке «за счёт США», считают специалисты Stratfor.

Они также предсказывают, что Китай продолжит реформы и у него есть инструменты, необходимые для закрепления своего геополитического влияния и предотвращения системного долгового кризиса; что в Европе положение Франции в сравнении с Германией будет выравниваться; что в Италии возможен приход к власти правительства евроскептиков, хотя это не приведёт к выходу страны из еврозоны; что в странах Латинской Америки, особенно в Мексике, Бразилии и Колумбии, получит дальнейшее развитие «популизм».

Совет по международным отношениям (CFR) предполагает, что большинство событий 2017 года продолжатся в 2018 году, но будут и сюрпризы. При этом выделяются следующие тенденции, как формулирует их CFR:

– Иран будет пытаться достичь региональной гегемонии. Хотя новая Стратегия национальной безопасности США обещает «нейтрализовать злостное иранское влияние», CFR считает более предпочтительным давление через Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Однако ответ на вопрос, как далеко Белый дом может быть готов пойти в давлении на Тегеран, учитывая, что европейские союзники США против блокады Ирана, аналитики Совета по международным отношениям оставляют за скобками;

– ядерные амбиции Северной Кореи сохранятся, поэтому «нужно что-то делать». Дипломатическое решение корейского кризиса почти наверняка потребует признания Северной Кореи как ядерной державы, но CFR намекает, что убийство Ким Чен Ына, переворот или народное восстание могли бы изменить ситуацию. В то же время «нынешний уровень напряжённости создаёт вероятность того, что война начнется не в результате расчёта, а в результате просчёта»;

– продолжится кризис в Венесуэле, вину за который Совет по международным отношениям возлагает всецело на президента Николаса Мадуро. «Мадуро вряд ли уйдёт, если венесуэльцы не заставят его уйти», – подчёркивает CFR;

– требования Трампа о пересмотре НАФТА выглядят неприемлемыми для Канады и Мексики. Меры Белого дома, названные «экономической агрессией», могут создать значительные потрясения за рубежом и дома, но это не влияет на зияющий торговый дефицит США, возникший из-за того, что американцы потребляют гораздо больше, чем экономят. К тому же одобренный Конгрессом налоговый законопроект, скорее всего, сделает торговый дефицит ещё более значительным;

– Китай будет настойчиво сочетать мягкую и жёсткую силу, вовлекая страны Азии в проект «Один пояс, один путь», а Южно-Китайское море будет и дальше превращаться в китайское озеро;

– расследование специального прокурора Роберта Мюллера будет иметь не только внутриполитический, но и международный резонанс. Президент Трамп назвал это расследование «охотой на ведьм» и отверг все утверждения о том, что его люди вступили в сговор с Россией. Нельзя исключать, однако, что расследование приведёт Соединённые Штаты к беспрецедентному конституционному кризису, полагают эксперты CFR;

– демократия во всём мире будет находиться в осаде. Даже в США демократия кажется далёкой от лучших времён. Президент Трамп, считает Совет по международным отношениям, регулярно нарушает устоявшиеся демократические нормы.

Международная кризисная группа (МКГ) в своём прогнозе на 2018 год отмечает, что США испытывают перенапряжение, «влияние США ослабевает, власть распространяется на восток и юг, создавая более многополярный мир, в котором вооружённые негосударственные субъекты играют гораздо большую роль». По этой причине происходят милитаризация внешней политики США и сокращение многосторонних связей, которые создавала администрация Барака Обамы. У МКГ те же опасения, что и у других: война на Корейском полуострове, конфронтация с Ираном, эскалация палестино-израильского конфликта, Сирия, Украина, Венесуэла. В качестве точек будущей напряжённости упомянуты также кризис в Мьянме/Бангладеш (мусульмане-рохинья), зона Сахель, Афганистан и Йемен.

Появились и индивидуальные прогнозы на 2018 год.

Бывший директор Национальной разведки США Майкл Демпси попытался вычислить «чёрных лебедей» 2018 года, хотя эти «чёрные лебеди» не такие уж чёрные. Демпси называет вооруженный конфликт в Йемене, усугубление нестабильности в Венесуэле, Демократической Республике Конго, Нигерии, Пакистане, Египте, Ливане, предлагая рассматривать эти страны в увязке с миграцией и возможными эпидемиями. Особое беспокойство бывшего директора Национальной разведки вызывает слишком близкое размещение американских военных к местам, где находятся «потенциально враждебные силы» – русские, иранцы, а также китайцы в Южно-Китайском море. Пребывание американских военных у границ Китая Демпси оправдывает важностью сохранения свободы навигации. Упоминает он также в своём прогнозе «ситуацию на Украине и на индо-пакистанской границе».

Бывший советник администрации президента США, специалист по борьбе с терроризмом Ричард Кларк сосредоточен на Иране, указывая на высокую вероятность в 2018 году нанесения Израилем ударов по агентуре Ирана в Ливане и Сирии («Хезболла» и шиитское ополчение), что может спровоцировать вовлечение в кризис других региональных, а также внерегиональных держав.

Примечательно, что целый ряд влиятельных американских мозговых центров – Брукингский институт, Институт Катона, Институт Гудзона, Институт Аспена, Американский институт предпринимательства, Корпорация РЭНД, традиционно занимающиеся проблемами международных отношений, в 2018 году предлагают обратить главное внимание не на внешние, а на внутренние аспекты американской политики.

И очень характерную подсветку прогнозам американских аналитических центров дают их британские коллеги. Королевский институт объединённых служб (RUSI), рассматривая главные вызовы глобальной безопасности, которые несёт 2018 год, на первое место ставит последствия выхода Великобритании из Европейского союза и лишь на второе место – изменение положения США в мировой политике. В этом втором пункте RUSI делает жёсткие выводы: отмечает утрату американского лидерства в деле утверждения в мире либеральных ценностей и предрекает конец президентства Дональда Трампа в 2018 году.

https://www.fondsk.ru/news/2018/01/18/2018-mir-v-izobrazhenii-amerikanskih-analiticheskih-centrov-45440.html