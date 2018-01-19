Амурский тигр стал героем сериала Netflix

В Сихотэ-Алинском заповедники завершились съёмки амурского тигра для американской компании Netflix. Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре послужит началом восьмисерийного сериала «Наша планета».

Сотрудники заповедника докладывают, что английские профессионалы Джеф Вилсон и Саймон Ниблетвели съемки амурских тигров в естественной среде обитания на протяжении 3-х зимних сезонов. Тигр выступает символом уссурийской тайги и вершиной пищевой цепочки здешней экосистемы, вмешательство в которую угрожает экологической аварией. Предполагается, что сюжет о Сихотэ-Алинском заповеднике и его обитателе будет началом для 8-серийной картины «Наша планета». «По утверждению Джефа Вилсона, операторам было важно получить кадры с тигром в естественной среде». И риск был оправдан — те кадры, которые удалось получить, уникальны, — говорит Джеф Вилсон. «В мире не так много материала высочайшего качества с амурским тигром в естественной среде, и мы гордимся тем, что удалось сделать», — сказал Вилсон. Он обозначил, что съемка получилась необычайной. Кроме Российской Федерации, съемки проводились в Индии, Эфиопии, США и иных странах. Предполагается, что новый сериал должны посмотреть по меньшей мере 1,2 млрд наблюдателей. Продукт планируют выпусть в эфир весной 2019 года.