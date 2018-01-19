Англия выделит 7,6 млн долларов на развитие демократии в Грузии

«Для этого мы планируем дополнительно выделить 5,5 млн фунтов стерлингов», — объявил он на совещании Палаты лордов. На вопрос члена Палаты лордов Гарри Пентрегарта, как смотрит госминистр на размещение военных подразделений Российской Федерации на территории Грузии, установки искусственных ограждений типа колючей проволоки и иных барьеров и должно ли международное сообщество заставить РФ уважать территориальную целостность Грузии, государственный министр ответил: «Вы правильно увидели, что Россия продолжает интервенцию в Абхазию и Южную Осетию». Госминистр Англии по делам стран Содружества и ООН лорд Ахмад Уимблдонский объявил о намерении Британии выделить на развитие демократии для Грузии дополнительно 5,5 млн фунтов стерлингов, сообщается в заявлении на сайте МИД Грузии. Об этом сказал министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании лорд Ахмад Уимблдонский, сообщается на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

«Мы хотим, чтобы демократия в Грузии устойчиво развивалась».

Госминистр обозначил, что Англия через НАТО и остальные международные организации помогает Грузии «более результативно справляться с давлением со стороны России».

Он также напомнил про недавнюю встречу премьеров 2-х стран на саммите в Брюсселе, на которой, по его словам, были рассмотрелны перспективы помощи со стороны Англии в деле развития демократических перемен в Грузии.

На вопрос, должно ли мировое сообщество принудить РФ уважать территориальную целостность Грузии, министр ответил, что «Россия продолжает интервенцию в Абхазии и Южной Осетии», и пообещал, что «правительство Англии сделает все для того, чтобы остановить Российскую Федерацию, и использует для этого все международное влияние».