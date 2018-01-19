Аргентинец Вильягра нарушил регламент на 12-м этапе "Дакара" - "КАМАЗ-мастер"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco) нарушил регламент на 12-м этапе ралли-рейда "Дакар", сообщается в пресс-релизе российской команды "КАМАЗ-мастер".

После 12 этапов "Дакара" Вильягра занимает второе место в зачете грузовиков, отставая на одну секунду от россиянина Эдуарда Николаева из "КАМАЗ-мастер". На 12-м этапе протяженностью 793 км грузовики преодолели два спецучастка: один длиной 288 километров, второй - 234 километра, - и 88 километров "нейтрализации" между ними.

"Вильягра имел проблемы с электроникой на своей машине, а также останавливался для замены колеса. То ли просчет по незнанию, то ли намеренное решение – аргентинец сегодня заправлялся с технички в зоне нейтрализации, что запрещено регламентом соревнований", - говорится в пресс-релизе.

"Преимущество, полученное нелегитимным образом, в том, что заправленная наполовину машина аргентинца в первой половине дистанции была почти на полтонны легче и, соответственно, быстрее других грузовиков, взявших топлива со старта из расчета на весь маршрут. Посмотрим, как на это нарушение отреагируют спортивные комиссары гонки", - говорится в заявление "КАМАЗ-мастер".

"Дакар" завершится 20 января.