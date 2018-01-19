Аргентинец Вильягра нарушил регламент на 12-м этапе "Дакара" - "КАМАЗ-мастер"

Показать меню
Актуально
Известную журналистку НТВ не пустили в Молдавию - 11:56 Известную журналистку НТВ не пустили в Молдавию Литва запустила по образу и подобию «Миротворца» под названием «Vatnikas» - 11:56 Литва запустила по образу и подобию «Миротворца» под названием «Vatnikas» В США пожарный поймал ребенка, сброшенного с третьего этажа (ВИДЕО) - 12:01 В США пожарный поймал ребенка, сброшенного с третьего этажа (ВИДЕО) 17 ножевых ранений: стало известно о состоянии учительницы, пострадавшей в - 12:01 17 ножевых ранений: стало известно о состоянии учительницы, пострадавшей в резне в Перми Где купаться на Крещение в Краснодаре в 2018 году: адреса купелей - 12:07 Где купаться на Крещение в Краснодаре в 2018 году: адреса купелей Где купаться на Крещение в Волгограде в 2018 году: адреса купелей - 12:07 Где купаться на Крещение в Волгограде в 2018 году: адреса купелей Курс биткоина сегодня 17 01 18: обвал биткоина продолжается, что будет с - 12:07 Курс биткоина сегодня 17 01 18: обвал биткоина продолжается, что будет с bitcoin – эксперты озвучили прогноз Кравчук назвал «циничным» заявление Лаврова по Будапештскому меморандуму - 12:11 Кравчук назвал «циничным» заявление Лаврова по Будапештскому меморандуму В зоне АТО двое военных погибли при подрыве на неизвестном устройстве - 12:11 В зоне АТО двое военных погибли при подрыве на неизвестном устройстве Бурбак: Законопроект о реинтеграции окончательно оторвет Украину от империи зла - 12:11 Бурбак: Законопроект о реинтеграции окончательно оторвет Украину от империи зла Кабмин планирует повысить цену на газ для населения - 12:11 Кабмин планирует повысить цену на газ для населения В Литве запустили аналог «Миротоворца» — проект «Vatnikas» - 12:11 В Литве запустили аналог «Миротоворца» — проект «Vatnikas» Орешкин и Греф выступили против запрета криптовалюты - 12:14 Орешкин и Греф выступили против запрета криптовалюты Матвиенко: Парламентарии поддержат курс Путина во внешней политике - 12:14 Матвиенко: Парламентарии поддержат курс Путина во внешней политике Саксофонист Бутман второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина - 12:14 Саксофонист Бутман второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина Сенаторы разработают законопроект о запрете вмешиваться в дела России - 12:21 Сенаторы разработают законопроект о запрете вмешиваться в дела России Амнистия капитала пройдет до конца года - 12:21 Амнистия капитала пройдет до конца года
» » Аргентинец Вильягра нарушил регламент на 12-м этапе "Дакара" - "КАМАЗ-мастер"

Аргентинец Вильягра нарушил регламент на 12-м этапе "Дакара" - "КАМАЗ-мастер"


Добавлено: 19 янв 2018 в 10:51, Категория: Спорт
Аргентинец Вильягра нарушил регламент на 12-м этапе "Дакара" - "КАМАЗ-мастер"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco) нарушил регламент на 12-м этапе ралли-рейда "Дакар", сообщается в пресс-релизе российской команды "КАМАЗ-мастер".

После 12 этапов "Дакара" Вильягра занимает второе место в зачете грузовиков, отставая на одну секунду от россиянина Эдуарда Николаева из "КАМАЗ-мастер". На 12-м этапе протяженностью 793 км грузовики преодолели два спецучастка: один длиной 288 километров, второй - 234 километра, - и 88 километров "нейтрализации" между ними.

"Вильягра имел проблемы с электроникой на своей машине, а также останавливался для замены колеса. То ли просчет по незнанию, то ли намеренное решение – аргентинец сегодня заправлялся с технички в зоне нейтрализации, что запрещено регламентом соревнований", - говорится в пресс-релизе.

"Преимущество, полученное нелегитимным образом, в том, что заправленная наполовину машина аргентинца в первой половине дистанции была почти на полтонны легче и, соответственно, быстрее других грузовиков, взявших топлива со старта из расчета на весь маршрут. Посмотрим, как на это нарушение отреагируют спортивные комиссары гонки", - говорится в заявление "КАМАЗ-мастер".

"Дакар" завершится 20 января.



Материалы по теме:

Экипаж Николаева стал 3-м на 7-м этапе "Дакара" и остался лидером в зачете грузовиков
Экипаж Николаева стал 6-м на 6-м этапе "Дакара" и остался лидером зачета грузовиков
Экипаж Николаева выиграл четвертый этап "Дакара" в зачете грузовиков
Экипаж Николаева упрочил лидерство в зачете грузовиков на ралли "Дакар"
Добавлено: 19 янв 2018 в 10:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Опрошенные россияне слукавили в ответах ВЦИОМу про биткоин

Опрошенные россияне слукавили в ответах ВЦИОМу про биткоин

Леша Чайчиц на данный момент далек от идеальной формы

Леша Чайчиц на данный момент далек от идеальной формы

Возгорание автобуса в Казахстане: погибли более 50 человек

Возгорание автобуса в Казахстане: погибли более 50 человек

В Днепре застрелился украинский военный

В Днепре застрелился украинский военный

Загрузка...



Лента новостей
Citroen анонсировала выпуск нового флагманского седана - 11:34 Citroen анонсировала выпуск нового флагманского седана«Украинская дуэль»: Свитолина разгромила 15-летнюю соотечественницу на Australian Open - 11:34 «Украинская дуэль»: Свитолина разгромила 15-летнюю соотечественницу на Australian OpenВ Харькове избили виновника смертельного ДТП - 11:34 В Харькове избили виновника смертельного ДТПТурция готовится к войне с Сирией - 11:34 Турция готовится к войне с СириейНа набережной в Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу - 11:29 На набережной в Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпуРоссия поставила в Китай комплекс С-400 - 11:29 Россия поставила в Китай комплекс С-400Новый вид амазонских лягушек получил название в честь режиссера Стэнли Кубрика - 11:27 Новый вид амазонских лягушек получил название в честь режиссера Стэнли КубрикаСМИ узнали детали договоренности братьев Ананьевых и ЦБ - 11:27 СМИ узнали детали договоренности братьев Ананьевых и ЦБСК завел уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева - 11:27 СК завел уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы МусаеваДело о резне в бурятской школе передано в главк СКР - 11:27 Дело о резне в бурятской школе передано в главк СКРПутин провел рабочую встречу с главой Тверской области - 11:23 Путин провел рабочую встречу с главой Тверской областиВыборы-2018: Свыше 43 тысяч человек станут членами участковых комиссий в Москве - 11:23 Выборы-2018: Свыше 43 тысяч человек станут членами участковых комиссий в МосквеУкраина нашла залежи золота в Закарпатье - 11:23 Украина нашла залежи золота в ЗакарпатьеНемецкие СМИ назвали «самое страшное» оружие РФ - 11:23 Немецкие СМИ назвали «самое страшное» оружие РФ
Последние новости
Криштиану Роналду сватают в «МЮ»: названа сумма - 11:51 Криштиану Роналду сватают в «МЮ»: названа сумма СМИ: Франция оплачивает «Северный поток – 2» деньгами украинцев - 11:49 СМИ: Франция оплачивает «Северный поток – 2» деньгами украинцев В России состоялись испытания боевого робота «Соратник» - 11:49 В России состоялись испытания боевого робота «Соратник» Путин надеется, что Ульяновская область добьется успехов в интересах РФ - 11:49 Путин надеется, что Ульяновская область добьется успехов в интересах РФ СК возбудил еще одно уголовное дело после нападения на учеников школы в Бурятии - 11:49 СК возбудил еще одно уголовное дело после нападения на учеников школы в Бурятии Политолог рассказал, почему США хотят ликвидировать минские договоренности - 11:49 Политолог рассказал, почему США хотят ликвидировать минские договоренности СМИ Украины раскрыли подробности об отдыхе Порошенко на Мальдивах - 11:49 СМИ Украины раскрыли подробности об отдыхе Порошенко на Мальдивах Калиниченко: Джикия ходил по краю еще с Кубка конфедераций, он просто крепче Зобнина - 11:44 Калиниченко: Джикия ходил по краю еще с Кубка конфедераций, он просто крепче Зобнина Множество тяжелых травм в "Спартаке" вызывает вопросы к тренерам - Булатов - 11:44 Множество тяжелых травм в Черчесов: футболист сборной России Джикия справится с травмой и вернется еще сильнее - 11:44 Черчесов: футболист сборной России Джикия справится с травмой и вернется еще сильнее "Саутгемптон" по-прежнему заинтересован в футболисте "Спартака" Промесе - 11:44 "Отличная карта": В школах ЕС детей учат, что Крым - это Россия, а у Украины - необычный флаг - 11:38 Индекс Московской биржи впервые преодолел 2300 пунктов - 11:36 Индекс Московской биржи впервые преодолел 2300 пунктов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"