Арт-объект в честь литературного и киногероя Штирлица откроют во Владивостоке

Он жил на Полтавской улице, отдыхал на Седанке, бывал в ресторане «Версаль».

Авторы проекта монумента утверждают что писатель Юлиан Семенов, создавший образ Штирлица, (Максима Максимовича Исаева) и его герой связаны с Владивостоком куда больше, чем об этом известно.

Во Владивостоке прошла праздничная церемония открытия монумента персонажу многосерийного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны» советскому разведчику Максу Отто фон Штирлицу. Известный разведчик из произведений Юлиана Семенова, герой множества легенд и рассказов был придуман, как говорят, именно во Владивостоке.

Арт-объект, представляющий собой 2,5-метровый железный лист с силуэтом человека в шляпе и плаще, встроили в арку здания на улице Светланская, рядом со старейшей гостиницей Владивостока.

«Такой арт-объект, связанный с именем Штирлица, появился во Владивостоке неслучайно». Именно так представляется создателям любой разведчик — сочетанием видимой и скрытой частей профессии. Автор идеи и мой друг Всеволод Древло трагически умер. Он сопровождается надписью о том, что в молодые годы «самый популярный разведчик советской литературы и кино жил и работал во Владивостоке».

У Штирлица (Максима Исаева), который известен всем как герой романов Юлиана Семенова и их экранизаций, было множество прототипов.

Создателями проекта стали скульптор Всеволод Древло и художник Павел Шугуров.

Общественность Владивостока несколько десятилетий поднимала вопрос об установке памятного знака в честь Штирлица во Владивостоке.

«Для меня открытие данного арт-объекта обозначает мысль, что творчество бессмертно». Через год он умер в ДТП и не смог воплотить свою идею, художник Павел Шугуров в 2017-ом окончил его дело.