Арт-объект в честь литературного и киногероя Штирлица откроют во Владивостоке

Показать меню
Актуально
Укрзализныця ввела функцию заказа билетов с пересадками - 00:17 Укрзализныця ввела функцию заказа билетов с пересадками Лишь уход Асада приведет к миру в Сирии, — Госдеп - 00:21 Лишь уход Асада приведет к миру в Сирии, — Госдеп Симоньян пожелала Европарламенту удачи в запуске Europe Today для - 00:26 Симоньян пожелала Европарламенту удачи в запуске Europe Today для противодействия RT ПГРК «Ярс» в рамках учения приступил к несению боевого дежурства на полевых - 00:28 ПГРК «Ярс» в рамках учения приступил к несению боевого дежурства на полевых позициях Новосибирского соединения Матч чемпионата КХЛ "Куньлунь" - "Барыс" перенесен с 27 февраля на 28 января - 00:35 Матч чемпионата КХЛ Гилязутдинов или Панков? ВФВ выберет главного тренера женской сборной России - 00:35 Гилязутдинов или Панков? ВФВ выберет главного тренера женской сборной России Баскетболисты "Нижнего Новгорода" проиграли клубу "Ле Портель" в Кубке Европы - 00:35 Баскетболисты Греф назвал криптовалюты лотереей, однако призвал не воспрещать их - 00:36 Греф назвал криптовалюты лотереей, однако призвал не воспрещать их В Харькове гражданин Норвегии погиб, выпав из окна многоэтажки - 00:42 В Харькове гражданин Норвегии погиб, выпав из окна многоэтажки Биография баскетбольного тренера Александра Гомельского, родившегося 90 лет - 00:46 Биография баскетбольного тренера Александра Гомельского, родившегося 90 лет назад Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» 40 человек и спасают от пожара товары - 00:51 Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» 40 человек и спасают от пожара товары Под Ростовом на учениях три военных самолета впервые сели на шоссе - 00:51 Под Ростовом на учениях три военных самолета впервые сели на шоссе «Сухой» прокомментировал «каннибализацию» четырех лайнеров SSJ100 в Мексике - 00:51 «Сухой» прокомментировал «каннибализацию» четырех лайнеров SSJ100 в Мексике Xiaomi выпустила бюджетный 4K-телевизор - 00:51 Xiaomi выпустила бюджетный 4K-телевизор Саакашвили рассказал, что его ждет после суда - 00:53 Саакашвили рассказал, что его ждет после суда Украинцы массово жалуются на польских работодателей - 00:56 Украинцы массово жалуются на польских работодателей Крисси Тейген готова заплатить штраф за гимнастку Маккайлу Марони, чтобы та - 01:04 Крисси Тейген готова заплатить штраф за гимнастку Маккайлу Марони, чтобы та дала показания против врача-педофила
» » Арт-объект в честь литературного и киногероя Штирлица откроют во Владивостоке

Арт-объект в честь литературного и киногероя Штирлица откроют во Владивостоке


Добавлено: 19 янв 2018 в 22:00, Категория: Политика
Арт-объект в честь литературного и киногероя Штирлица откроют во Владивостоке

Он жил на Полтавской улице, отдыхал на Седанке, бывал в ресторане «Версаль».

Авторы проекта монумента утверждают что писатель Юлиан Семенов, создавший образ Штирлица, (Максима Максимовича Исаева) и его герой связаны с Владивостоком куда больше, чем об этом известно.

Во Владивостоке прошла праздничная церемония открытия монумента персонажу многосерийного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны» советскому разведчику Максу Отто фон Штирлицу. Известный разведчик из произведений Юлиана Семенова, герой множества легенд и рассказов был придуман, как говорят, именно во Владивостоке.

Арт-объект, представляющий собой 2,5-метровый железный лист с силуэтом человека в шляпе и плаще, встроили в арку здания на улице Светланская, рядом со старейшей гостиницей Владивостока.

«Такой арт-объект, связанный с именем Штирлица, появился во Владивостоке неслучайно». Именно так представляется создателям любой разведчик — сочетанием видимой и скрытой частей профессии. Автор идеи и мой друг Всеволод Древло трагически умер. Он сопровождается надписью о том, что в молодые годы «самый популярный разведчик советской литературы и кино жил и работал во Владивостоке».

У Штирлица (Максима Исаева), который известен всем как герой романов Юлиана Семенова и их экранизаций, было множество прототипов.

Создателями проекта стали скульптор Всеволод Древло и художник Павел Шугуров.

Общественность Владивостока несколько десятилетий поднимала вопрос об установке памятного знака в честь Штирлица во Владивостоке.

«Для меня открытие данного арт-объекта обозначает мысль, что творчество бессмертно». Через год он умер в ДТП и не смог воплотить свою идею, художник Павел Шугуров в 2017-ом окончил его дело.



Материалы по теме:

Во Владивостоке появился арт-объект, посвященный Штирлицу (ФОТО, ВИДЕО)
Памятник Николаю II открыли во Владивостоке
На Генассамблее ООН Путин выступил в галстуке Штирлица (ВИДЕОФАКТ)
Во Владивостоке старушка пыталась выброситься с окна 4-го этажа
Добавлено: 19 янв 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Верховная Рада перенесла голосование по закону о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада перенесла голосование по закону о реинтеграции Донбасса

Министерство культуры и РВИО займутся реставрацией Смоленской крепостной стены

Министерство культуры и РВИО займутся реставрацией Смоленской крепостной стены

Турция привела войска на границе с Сирией в боевую готовность

Турция привела войска на границе с Сирией в боевую готовность

В центре Стокгольма произошла резня

В центре Стокгольма произошла резня

Загрузка...



Лента новостей
Алиев: пропустил на ЧЕ тренировку, так как забыл в отеле ботинки - 23:56 Алиев: пропустил на ЧЕ тренировку, так как забыл в отеле ботинкиВ Украинском государстве признали невозможность блокировки «Северного потока — 2» - 23:56 В Украинском государстве признали невозможность блокировки «Северного потока — 2»Лавров: Запад отлично понимает игру украинской столицы с законом о реинтеграции Донбасса - 23:56 Лавров: Запад отлично понимает игру украинской столицы с законом о реинтеграции ДонбассаЛавров: ядерная сделка с Ираном еще не мертва - 23:56 Лавров: ядерная сделка с Ираном еще не мертваМоскалькова поведала о жизни Карауловой в колонии - 23:56 Москалькова поведала о жизни Карауловой в колонии«Это недопустимо»: Грудинин ответил на вопрос о легализации гей-браков в РФ - 23:56 «Это недопустимо»: Грудинин ответил на вопрос о легализации гей-браков в РФ«Следующее обновление автопарка скорой помощи планируется в преддверии ЧМ-2018» — Дмитрий - 23:56 «Следующее обновление автопарка скорой помощи планируется в преддверии ЧМ-2018» — Дмитрий СватковскийТарасова: пресса нанесла фигуристке Медведевой психологическую травму - 23:54 Тарасова: пресса нанесла фигуристке Медведевой психологическую травмуСМИ: футболист сборной России Рауш подписал контракт с московским "Динамо" - 23:52 СМИ: футболист сборной России Рауш подписал контракт с московским В Харькове воры ранили полицейского ножом - 23:51 В Харькове воры ранили полицейского ножомМихаил Коляда, завоевавший бронзу чемпионата Европы по фигурному катанию - 23:50 Михаил Коляда, завоевавший бронзу чемпионата Европы по фигурному катаниюВ Intel прокомментировали проблему замедления новых процессоров - 23:49 В Intel прокомментировали проблему замедления новых процессоровГлинкин: хоккеистам "Ак Барса" не хватило сил и эмоций в матче со "Слованом" - 23:48 Глинкин: хоккеистам В ВКС определили чемпионов по мини-футболу - 23:43 В ВКС определили чемпионов по мини-футболу
Последние новости
Яндекс будет торговать рекламу на интернет-площадках НТВ - 00:14 Яндекс будет торговать рекламу на интернет-площадках НТВ Лавров заявил о готовности РФ работать с США по проблемам с Ближнего и Среднего Востока - 00:11 Лавров заявил о готовности РФ работать с США по проблемам с Ближнего и Среднего Востока Верховный суд США рассмотрит дело о правомочности иммиграционного указа Трампа - 00:11 Верховный суд США рассмотрит дело о правомочности иммиграционного указа Трампа Разлившуюся под Саратовом нефть перекачивают в соседний нефтепровод - 00:11 Разлившуюся под Саратовом нефть перекачивают в соседний нефтепровод Сопредседателями штаба Путина в Псковской области стали двое его доверенных лиц - 00:11 Сопредседателями штаба Путина в Псковской области стали двое его доверенных лиц В Intel прокомментировали проблему замедления процессоров - 00:10 В Intel прокомментировали проблему замедления процессоров Ученым удалось раскрыть секрет космической пыли - 00:10 Ученым удалось раскрыть секрет космической пыли Богатые люди отказываются от серьезных отношений, – ученые - 00:10 Богатые люди отказываются от серьезных отношений, – ученые Боксер Саруханян в случае победы над Футой войдет в топ-10 рейтинга - 00:09 Боксер Саруханян в случае победы над Футой войдет в топ-10 рейтинга Занковец: "Слован" стал больше думать об игре, когда объявили составы на ОИ - 00:09 Занковец: Колобков: дебют фигуриста Алиева на чемпионате Европы в Москве удался - 00:09 Колобков: дебют фигуриста Алиева на чемпионате Европы в Москве удался Фартовые приметы Дмитрия "серебряного" Алиева - 00:09 Фартовые приметы Дмитрия Бокс, бой Эррол Спенс – Ламонт Питерсон 20-21 января: когда бой - время, прогноз – ставки и - 00:01 Бокс, бой Эррол Спенс – Ламонт Питерсон 20-21 января: когда бой - время, прогноз – ставки и коэффициенты, по какому каналу смотреть прямую трансляцию
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"