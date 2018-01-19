Астероидная атака грозит некоторым регионам мира – стало известно, каким именно

Колумбийские ученые-палеонтологи определили, каким странам мира теоретически угрожает падение астероидов.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на зарубежное издание arXiv.org. Работая над этой темой, за основу специалисты взяли факты падения Тунгусского и Челябинского метеоритов. Палеонтологи заметили, что в отличие от других подобных катаклизмов, происходивших в ранние периоды истории, взрывы двух вышеупомянутых небесных тел случились не над сушей, а над морем, причем их эпицентры находились друг от друга на расстоянии всего 2300 километров.

Исходя из результатов своих исследований, колумбийские ученые пришли к выводу, что теоретическая атака астероидов, по размеру сравнимых с Тунгусским и Челябинским метеоритами, ставит под удар страны Европы, северные территории России и Канаду. Государства Америки, Азии и Африки, по версии специалистов, не пострадают.