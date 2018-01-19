Берлин ошарашил ЕС и США объявлением по России: «Срочно начать»

Политика и экономика сегодня – 19 января. Официальный Берлин выступил с неожиданным заявлением по России, которое противоречит официальной политике стран Европейского союза и США.

В частности, глава Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт заявил, что государства ЕС должны в срочном порядке восстановить торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией – а именно официальный Берлин потребовал приложить усилия для восстановления поставок европейской продукции на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кристиан Шмидт отметил, что будет добиваться отмены ограничений на поставки продукции, которые были введены российской стороной в ответ на санкции ЕС. При этом он считает, что отмена ограничений должна быть взаимной – Россия также должна получить возможность поставлять свои товары на европейский рынок.

Германский министр также заявил, что приветствует возвращение производителей РФ на международную сельхозвыставку «Зеленая неделя». Он подчеркнул, это стало «позитивным результатом «тихой дипломатии», но данных мер недостаточно, чтобы в полном объеме восстановить торговые отношения между Россией и Европой.