Боевики продолжают игнорировать минские договоренности: карта АТО

В течение суток имели место случаи игнорирования установленного режима прекращения огня со стороны захватчиков. Противник прицельно применил запрещенные минскими соглашениями минометы по позициям ВСУ. Такие данные обнародовал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута.

На Луганском направлении боевики сначала совершили минометный обстрел наших оборонительных укреплений близ города Счастье, выпустив 10 снарядов калибра 82 мм.

А уже в конце суток, около полуночи, противник применил в сторону украинских военнослужащих, защищающих поселок Луганское, 120-мм миномет, выпустив 4 снаряда.

Защитники Украины в этот день в ответ на преступные провокации российско-оккупационных войск огонь не открывали.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения. Однако, при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один наш военный, которого оперативно доставили в военный госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничто не угрожает, а состояние здоровья удовлетворительное.