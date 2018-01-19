Боевики в ОРДО сорвали восстановление мобильной связи «Vodafone»

Боевики «ДНР» сорвали восстановление мобильной связи Vodafone.

Заявка на проведение работ не была согласована с НВФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Твиттере.

«В 14:00 19 января мобильная связь Vodafone Украина была восстановлена на территории ОРЛО. Поданная компанией в СЦКК заявка на проведение работ в ОРДО не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО. Украинская сторона прилагает усилия для восстановления связи», — сказано в сообщении.