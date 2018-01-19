Бой Даниель Кормье - Волкан Оздемир: когда - дата и время, прогноз - ставки и коэффициенты, по какому каналу смотреть прямую трансляцию

Бой Даниеля Кормье против Волкана Оздемира - титульный поединок в рамках турнира UFC 220. Сможет ли Кормье удержать пояс в полутяжелом весе и противостоять опасному ударнику?

Бой Кормье - Оздемир - венец ивента UFC 220, возглавляющий основной кард. Пройдет поединок в США, в ночь с 20 на 21 января 2018 года, на спортивной арене «TD Garden» в Бостоне.

Этот бой - возможность заработать титул для Оздемира, а для Кормье - соответственно, защита пояса и шанс продемонстрировать публике, да и самому себе, что он еще «в соку».

Прогноз на бой Кормье - Оздемир - стойкость или скорость?

Даниель «DC» Кормье - 38-летний американский боец, действующий чемпион UFC. Кормье пришел в MMA после профессиональных занятий по вольной борьбе, а так же участия в нескольких Олимпиадах от США. Несмотря на долгую карьеру и неплохой послужной список, как это обычно бывает, встает вопрос об уходе «на пенсию» возрастного бойца. Однако, DC не стремится завершать карьеру, и предстоящий бой с опасным нокаутером его ничуть не страшит.

На счету Кормье 21 бой, из которых он выиграл 19, лишь однажды уступив Джону Джонсу. К слову, именно Джонс «почти» отобрал у Кормье титул чемпиона в полутяжелом весе. В 2015 году Джонс одолел Кормье единогласным решением судей, а в июле 2017-го отобрал титул в реванше. Однако, после неудачной допинг-пробы Джонс был вынужден вернуть пояс нынешнему обладателю, и результат боя был аннулирован.

Самому Кормье досаждают призраки Джона Джонса. Даниель склонен отнести бой с Джоном к своему поражению, коих все-таки было два.

«Да, я считаю это поражением» - сказал Кормье - «Я же был в этом бою. Проигрывать — это отстой. Я не могу стереть это из памяти» - приводит AllBoxing слова чемпиона.

«Сейчас мне нужно сосредоточиться на Волкане Оздемире. Это моя цель и моя одержимость в настоящее время. Мне нужно разобраться с этими парнями» - продолжил он - «Я должен убедиться, что я делаю все, что в моих силах, чтобы победить этих парней. Я должен выкинуть Джонса из головы, как и раньше»

Также Кормье прояснил слухи по поводу завершения карьеры, обещая еще, как минимум, пять боев:

«Это не будет моим последним боем. Я собираюсь еще сражаться в этом году. Только потому, что я сказал, что не буду драться после 40, еще не значит, что я не смогу подраться пять раз в этом году».

Волкан «NoTime» Оздемир - 28-летний боец из Швейцарии, и единственный швейцарец, выступающий в UFC. Волкан довольно быстро протоптал себе дорогу к титульному бою, чего, по его признанию, он сам не ожидал.

«Я всегда знал внутри себя, что я буду чемпионом. Конечно, я не думал в 2017 году, что так быстро получу титульный бой» - говорит Оздемир о своем успехе.

Естественно, в UFC не дают титульный бой просто так, причем настолько быстро. Показатели Оздемира впечатляют. На самое начало карьеры он имеет 16 боев, из которых выиграл 15, 11 - нокаутом (для сравнения, у Кормье - 6). Эта поразительная результативность позволила ему получить бой с топовым бойцом Джими Манувой, которого он уложил в нокаут.

Джими Манува дал свой прогноз на поединок бывшего соперника, ставя на Кормье:

«Волкану нужен только один точный удар» - посоветовал он Оздемиру и добавил - «Кормье стойкий боец, выдающийся чемпион. Мне кажется, что он должен победить, но Волкан не перестает удивлять людей, всегда остается опасен».

Ставки и коэффициенты на бой Кормье - Волкан:

Зачастую букмекеры отдают предпочтение молодым и перспективным бойцам, оставляя «ветеранов» в андердогах, но не в этом случае. Оздемир - новичок в UFC, тогда как Кормье своими боями заслужил одобрение букмекеров. Именно Кормье - фаворит поединка, причем с большой разницей. Коэффициент на победу Кормье - 1,34, ну а ставка на победу Оздемира возрастет в 3,64 раза в случае его победы.

Напомним, перед этим поединком пройдет еще один титульный бой - Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч! Боец», которая анонсирована на утро 21 января, на 7:00 утра.