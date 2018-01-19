Челси Мэннинг официально стала соперницей сенатора Кардина на выборах в США

Избирательная комиссия американского штата Мэриленд зарегистрировала участником выборов в Сенат Конгресса США информатора организации WikiLeaks 30-летнего Брэдли Мэннинга.

Согласно сведениям на сайте избирательной комиссии штата, Мэннинг зарегистрирована кандидатом от Демократической партии в округе Монтгомери. Мэннинг указал персональные данные, свои учетные страницы в социальных сетях и контактную информацию. До этого он уже объявил, что готов к жесткому противостоянию с собственными соперниками. В конце осени состоится заключительное голосование, будет переизбрана треть Сената США и вся Палата уполномоченных США.

Отсидевшая 7 лет за утечку секретных документов из Пентагона Челси Мэннинг хочет баллотироваться в съезд США.

Летом 2013-ого военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. До этого он сменил пол и сейчас носит имя Челси. Однако фактически Мэннинг отсидел только 7 лет, так как президент США Барак Обама сократил ему срок заключения.