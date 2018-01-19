Чистая вода Богоявления: как ставропольцы встречают Крещение Господне

Напомним, как до этого докладывала «ОГ», к празднику Крещения господня в Екатеринбурге организовано 12 освящённых иорданей. В храмах служится вечерня с литургией Василия Великого, после которой совершается великое освящение воды на источниках, реках, колодцах.

В сей день все, кто относят себя к христианству, отмечают памятное событие, когда Иисус Христос был крещен, и на него сошел Дух Святой.

Главная особенность богоявленского богослужения — это освящение воды.

19 января Православная Церковь вспоминает одно из важных событий евангельской истории — Крещение Господа нашего Иисуса Христа, которое совершилось с самого начала открытого земного служения Спасителя.

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века. Утром 19 января святят воду — или в церкви, или, где это очевидно, около озера, реки или ручья. Праздником Крещения завершаются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Согласно традициям, в сей день проходят прaздничные богослужения. Именно в Иерусалиме был обычай выходить на реку Иордан для воспоминания Крещения Спасителя. Крещенская святая вода владеет большой целительной силой, однако действие ее зависит от веры человека. Освящённая в праздник вода, называемая великой Агиасмой, иначе великой святыней, церковь употребляет ее для окропления храмов и жилищ, назначает пить тяжелобольным. Хранить крещенскую воду можно целый год, до следующего праздника. Всякого рода гадания в «крещенский вечерок» — грех, осквернение святого дня. Там желающих с каждым годом становится больше.