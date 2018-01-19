Cотрудники экстренных служб доставили в Нижний Новгород из Грозного тяжелобольного ребенка

Санитарно-авиационная эвакуация пятилетнего ребенка была осуществлена самолётом «Ан-148», оснащенным актуальным для нашего времени оборудованием и особыми медицинскими модулями, а кроме этого аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Сообщается, что пациентки нуждаются в высокотехнологичном лечении.

У ребенка диагностированы серьезные ожоги. Об этом информирует pr-служба ГУ МЧС РФ по региону. У ребенка степень ожогов тела составляет 37%. Поэтому было решено транспортировать ее в специализированное заведение. «Спецборт МЧС Российской Федерации, совершивший санитарный рейс, оснащен актуальным для нашего времени оборудованием и особыми медицинскими модулями, прибором искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета», — сообщается в заявлении.

Борт МЧС Российской Федерации доставил на лечение в Нижний Новгород 5-летнюю девочку из Грозного.

Пациенток во время перелета сопровождали профессионалы МЧС и Министерства здравоохранения.