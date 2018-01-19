Дональд Трамп не хочет, чтобы переговоры по Донбассу проходили в Минске

Дональд Трамп не хочет, чтобы переговоры по Донбассе проходили в Минске. Президент США выступает за их перенос в другую страну. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (он находился с официальным визитом в Соединенных Штатах).По его словам, предложение Трампа прозвучало во время их встречи. Президенты пришли к выводу, что "Минск-1" находится в тупике, поскольку стороны конфликта не могут договориться."Вообще это изначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - заявил глава Казахстана.Назарбаев считает, что на Донбасс нужно ввести миротворцев. Вероятно, об этом он и разговаривал с Дональдом Трампом.