Эдуард Николаев: такой плотной борьбы в зачете грузовиков на "Дакаре" еще не было

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский гонщик "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев заявил, что такой плотности в генеральной классификации в зачете грузовиков, как в этом году, на "Дакаре" еще не было.

После 12 этапов Николаев лидирует в общем зачете у грузовиков, опережая на одну секунду аргентинца Федерико Вильягру на Iveco.

"Секунда разницы в "женерале". Такого на моей памяти еще не было. Я помню, конечно, как Андрей Каргинов по минуте забирал у (Жерара) Де Роя, но это были минуты. Я думал, мы сегодня больше заберем у Вильягры, но он очень быстро едет", - приводятся слова Николаева в пресс-релизе "КАМАЗ-мастер".

"Как назло, сегодня случилась поломка пневмосистемы. Воздух выходил из системы. Мы и стучали по неисправному клапану, разное пробовали. В итоге выручил Дмитрий Сотников. Взяли деталь с его машины. Потом пришлось менять боковой редуктор, это последствия выхода из строя на предыдущем этапе основного редуктора и последовавшей долгой езды на блокировке. Но это уже было на сервисе в зоне нейтрализации, поэтому, к счастью, этот ремонт в зачет времени не пошел", - добавил Николаев.

"Дакар" завершится в субботу.