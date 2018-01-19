Голосование по закону о реитреграции Донбасса могут анулировать

Нардепы заблокировали возможность подписания закона № 7163» Закон о реинтеграции Донбасса», предложив отменить результаты голосования.

Проект постановления № 7163-П под названием «Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 января 2018 о принятии в целом проекта Закона „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“» зарегистрирован в парламенте сегодня, 19 января.

Его авторами являются народные депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

До рассмотрения этого законопроекта спикер парламента Андрей Парубий не может подписать закон о реинтеграции Донбасса.