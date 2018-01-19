Государственная дума освобождает садоводов от пошлины на использование подземных вод

Руководство предлагает освободить такие организации от уплаты госпошлины за предоставление лицензии добычу воды, которая будет применена для хозяйственно-бытового водоснабжения.

Сегодня за предоставление такой лицензии уплачивается госпошлина в объеме 7 тыс. 500 руб.

Государственная дума поддержала законодательный проект, который освобождает садоводов до 2020 г. от уплаты пошлины за добычу воды, составляющей 7,5 тысячи руб.

Народные избранники национальной Думы приняли в первом чтении законодательный проект, освобождающий некоммерческие организации от уплаты национальной пошлины за предоставление лицензии на воду.

Сейчас для того, чтобы законно осуществлять добычу подземных вод некоммерческим садоводческим организациям необходимо получить соответствующую лицензию. Идет речь о некоммерческих организациях, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества либо дачного хозяйства. Согласно документу, садоводческие некоммерческие объединения смогут добывать подземные воды для хозяйственно-бытовых нужд до 1 января 2020-ого бесплатны за лицензии.