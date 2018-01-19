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Губернатор Окинавы объявил о недоверии североамериканским военным


Добавлено: 19 янв 2018 в 22:44, Категория: Политика
Губернатор Окинавы объявил о недоверии североамериканским военным

Губернатор Окинавы Такэси Онага признался, что не может полагаться североамериканским военным, так как они являются никчемными соседями. Об этом передает РИА Новости.

Он разъяснил, что военные США опровергают полет 3-х вертолетов над школой, притом, что у японской стороны есть подтверждающие это видеоматериалы.

Губернатор добавил, что так как военные США опровергают этот инцидент, невзирая на то, что камеры зафиксировали полет, то они не могут считаться неплохими соседями. Это возмутительно. Они говорят, что «этого не было», однако тогда нужно представить официальные данные радаров, объективные свидетельства.

«После того, как с американского военного вертолета упал иллюминатор, мы просили максимально уменьшить полеты над школой, однако не прошло и месяца, как было это нарушено». Однако сильнее всего страдают дети из школы, над которой регулярно пролетают вертолеты. Один ребенок пострадал в итоге происшедшего.

Своё возмущение и опасение насчёт инцидентов выразил и министр обороны страны Ицунори Онодэора. «Министерство обороны зафиксировало полет над школой камерами, об этом свидетельствуют и наблюдения сотрудников», — сообщил министр.

Штатская сторона настаивает на том, что вертолеты ВС США в четверг не пролетали над территорией школы, но министерство обороны Японии выложило соответствующую видеозапись.

Законодательное собрание Окинавы единогласно вынесло США протест и направило материалы на повторное расследование. Однако военные США отвергли эту информацию.



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Добавлено: 19 янв 2018 в 22:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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