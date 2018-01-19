Ходаковский рассказал о полном развале «армии ДНР»

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что развал «армии „ДНР“» достиг таких масштабов, что в случае наступления боевых подразделений ВСУ боевики не смогут сдержать штурм.

По словам Ходаковского, нынешнее состояние подразделений «ДНР» не позволяет рассчитывать на успешное противостояние с украинской армией даже при использовании всех доступных ресурсов. При этом единственное, на что могут рассчитывать боевики — военная помощь со стороны российской армии.

Пользователям соцсетей в своих комментариях заявляют, что слова Ходаковского напоминают слова Игоря Гиркина-Стрелкова, заявившего о крахе «ДНР» в случае отсутствия помощи со стороны российской армии в 2014 году.

Фото: