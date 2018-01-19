«Хоть в Антарктиду»: в Беларуси отреагировали на перенос переговоров по Донбассу

Успех переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе не зависит от места их проведения.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу.

Он отметил: «Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран нормандской четверки высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта».

Он добавил, что Беларусь, в отличие от других, «за лаврами миротворца не гонится». При этом Минск заинтересован в решении конфликта, а сам президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

Макей уточнил: «Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».