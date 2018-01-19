Из эфира канала в Австралии убрали рекламу с советской символикой

Один из австралийских телевизионных каналов убрал из трансляции рекламный ролик кулинарного шоу, где демонстрировались советские серп и молот.

По мнению участников объединения, использование схожих символов в шоу неприемлемо. В анонсе программы девушки общались с иными участниками под аккомпанемент «Калинки» и Moskau (песня Dschinghis Khan) и пили водку.

«Призыв СУОА убрать серп и молот из рекламы достиг собственной цели — серп и молот убрали».

Кроме того, украинцы предпочли сравнить серп и молот со свастикой, а их использование назвали унизительным.

Символика использовалась в промо-ролике выпуска кулинарного шоу «Правила моей кухни» (My Kitchen Rules) с участием 2-х конкурсанток из Российской Федерации.