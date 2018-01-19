Как привлечь деньги и финансовое благополучие в Крещение Господне 19 января 2018 года: обряды и заговоры на крещенскую воду, которые работают. Крещение – это удивительный и таинственный праздник. С давних пор люди считают, что он пронизан волшебством. Ведь по поверьям в Крещение Господне происходят удивительные вещи. В этот день сбываются заветные желания и мечты. Кроме того вся вода в этот день становится целебной и наделяется уникальными свойствами.

При помощи крещенской воды можно исцелиться от различных недугов, сохранить красоту и молодость. Также с помощью крещенской воды можно улучшить свою жизнь и достичь благополучия и процветания. По мнению эзотериков, достичь этого можно в Крещение Господне 19 января 2018 года, проведя несложные ритуалы.

Как привлечь деньги и финансовое благополучие в Крещение Господне 19 января 2018 года: обряды и заговоры на крещенскую воду, которые работают. Есть несложный заговор, который вы можете провести в Крещение, чтобы привлечь в свою жизнь деньги. Для этого вечером в Крещение Господне 2018 нужно взять кружку и налить в нее крещенской воды. Держа кружку с крещенской водой обеими руками, обойдите все жилище. Передвигаться нужно очень осторожно, чтобы ни одна капля не расплескалась. Когда вернетесь туда, откуда начали обходить дом, произнесите слова заговора на крещенскую воду:

«Крещенскую воду стерегу, ни капли из нее не пророню. Хочу, чтоб дом мой был полон света, денег и добра. Воду заговариваю во имя всех святых. Пусть будет так, как я хочу. Аминь»

После этого сразу же ложитесь спать. Утром, как проснетесь, всю заговоренную крещенскую воду нужно выпить.

Как привлечь деньги и финансовое благополучие в Крещение Господне 19 января 2018 года: обряды и заговоры на крещенскую воду, которые работают. Также в Крещение Господне 2018 вы можете провести обряд на привлечение в вашу жизнь благополучия и процветания. Для него вам будет нужна крещенская вода из проруби. В тот момент, когда вы будете набирать ее, произнесите следующее:

«Поздней крещенской ночью спать мне невмочь. Верю я в силу крещенской воды. Знаю, что в силах ее освятить мое тело и душу мою. К ангелам я взываю сейчас: помогите мне, защитите от напастей земных, мир, удачу и счастье мне подарите. Господь Всевышний, переступи через мой порог, прими в дар молитвы мои и раскаяние мое. Мне многого не надо, я лишь благополучие в дом призываю. Не оставь меня, Боже, в минуты отчаянья, спаси мою душу от грехов и несчастий. Счастья земного желаю, которое не будет перечить слову Твоему. Аминь»

После этого немедленно отправляйтесь домой и не оборачивайтесь. Дома принесенной крещенской водой нужно сразу же обрызгать все стены. Немного воды нужно оставить, чтобы умыться ею утром.

Давно известно, что вода – это очень хороший проводник. А крещенская вода поистине уникальна. Все, сказанное над ней, непременно реализуется. А потому, нужно думать, что вы говорите, не желать никому зла и верить в силу крещенской воды. Тогда вы непременно обретете то, что хотите в Крещение Господне 19 января 2018 года.