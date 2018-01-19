«Киев развязал Москве руки»: теперь Россия может сделать исторический шаг в отношении ДНР и ЛНР

Принятие Киевом закона по «реинтеграции Донбасса» позволяет Москве предпринять серьезный политический шаг по Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом заявил Павел Губарев, лидер сообщества «Новороссия».

Одной из главной новостью на мировой арене сегодня является закон «О реинтеграции Донбасса», принятый Верховной Радой Украины. Ею также официально признан статус «агрессора» для России. В ЛДНР в ответ заявили, что Киев пытается развязать «очередной виток войны в Донбассе».

Как считает Губарев, признание закона по так называемой «реинтеграции Донбасса» практически означает отказ украинской стороны от Минских соглашений. Тем самым Киев, подчеркнул лидер соообщества «Новороссия», развязал руки Москве, и Россия теперь спокойно сможет на официальном уровне признать республики Донбасса.

Павел Губарев отметил, что в качестве следующих действий возможны встречи руководства РФ с главами ДНР и ЛНР. Далее, по его словам, можно приступить к раздаче российских паспортов в массовом порядке, а также подписать соглашения по сотрудничеству и предоставлению гарантий военной безопасности.