Контракт БК УГМК с главным тренером Мендесом заключен на 1,5 сезона - Рябков

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Женский баскетбольный клуб УГМК (Екатеринбург) на полтора сезона заключил контракт с новым главным тренером команды испанцем Мигелем Мендесом, сообщил агентству РИА Новости директор клуба Максим Рябков.

Мендес в должности главного тренера сменил немца Олафа Ланге, покинувшего УГМК по семейным обстоятельствам. Специалист, которому в марте исполнится 51 год, проведет первый матч с УГМК 25 января в рамках Евролиги против своего бывшего клуба итальянского "Фамила Скио".

"Контракт с Мигелем Мендесом заключен на полтора сезона, до мая 2019 года, - сказал в телефонном разговоре Рябков. - До последней официальной игры команды в следующем сезоне, поскольку календарь на следующий год нам пока не известен".

Кроме "Фамила Скио" Мендес тренировал испанские "Ривас Экополис" и "Сельту". В качестве тренера он выигрывал чемпионаты Испании, Италии (трижды), Кубок Испании (дважды), Кубок Италии (дважды), Суперкубок Италии (четыре раза) и становился вице-чемпионом Евролиги.