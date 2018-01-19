Лавров опроверг информацию о выводе российских военных из Африна

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о выводе российских военных из сирийского Африна, передает РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции в ООН министр ответил на просьбу СМИ прокомментировать информацию о выводе российских наблюдателей из Африна.

«Эти сообщения были опровергнуты», — сказал Лавров.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что российские военные покидают Африн, ожидая начала операции ВС Турции против сирийских курдов.

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