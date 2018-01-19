Лавров пообещал, что РФ приложит все усилия для сохранения сделки с Ираном

Россия приложит все усилия, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что соглашение еще не расторгнуто. Президент США Дональд Трамп сообщил, что к следующему обзору, который состоится через пару месяцев, примет окончательное решение: либо ему пойдут навстречу и в соглашение внесут необходимые изменения, либо США больше не станет «замораживать» санкции против Ирана и выйдет из сделки. Это рассказал Лавров 19 января на пресс-конференции.

Он сообщил, что Россия приложит все усилия, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остался без изменений. По его мнению, сделка не сохранится, если внести в нее правки. Особенно учитывая, что требования Соединенных Штатов наверняка станут неприемлемы для Ирана.