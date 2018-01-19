Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН

Об этом стало известно из сообщения русского внешнеполитического ведомства в социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем, информирует российское внешнеполитическое ведомство в фейсбуке. «Надеюсь, что все, о чем наши лидеры договаривались, будет осуществляться, к тому же многое уже реально делается», — проинформировал Лавров в самом начале встречи. «Наши союзнические отношения, стратегическое партнерство работают, и мы будем всячески это поощрять», — добавил Камилов. Он также заявил, что готов приехать в Россию для обмена мнениями по всему спектру и координации внешнеполитической деятельности, передает РИА Новости. В конце рабочей недели министр примет участие в дискуссиях Совета Безопасности по Афганистану и Центральной Азии.