Лавров: РФ ценит диалог с США по проблемам Ближнего Востока

Показать меню
Актуально
Укрзализныця ввела функцию заказа билетов с пересадками - 00:17 Укрзализныця ввела функцию заказа билетов с пересадками Лишь уход Асада приведет к миру в Сирии, — Госдеп - 00:21 Лишь уход Асада приведет к миру в Сирии, — Госдеп Симоньян пожелала Европарламенту удачи в запуске Europe Today для - 00:26 Симоньян пожелала Европарламенту удачи в запуске Europe Today для противодействия RT ПГРК «Ярс» в рамках учения приступил к несению боевого дежурства на полевых - 00:28 ПГРК «Ярс» в рамках учения приступил к несению боевого дежурства на полевых позициях Новосибирского соединения Матч чемпионата КХЛ "Куньлунь" - "Барыс" перенесен с 27 февраля на 28 января - 00:35 Матч чемпионата КХЛ Гилязутдинов или Панков? ВФВ выберет главного тренера женской сборной России - 00:35 Гилязутдинов или Панков? ВФВ выберет главного тренера женской сборной России Баскетболисты "Нижнего Новгорода" проиграли клубу "Ле Портель" в Кубке Европы - 00:35 Баскетболисты Греф назвал криптовалюты лотереей, однако призвал не воспрещать их - 00:36 Греф назвал криптовалюты лотереей, однако призвал не воспрещать их В Харькове гражданин Норвегии погиб, выпав из окна многоэтажки - 00:42 В Харькове гражданин Норвегии погиб, выпав из окна многоэтажки Биография баскетбольного тренера Александра Гомельского, родившегося 90 лет - 00:46 Биография баскетбольного тренера Александра Гомельского, родившегося 90 лет назад Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» 40 человек и спасают от пожара товары - 00:51 Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» 40 человек и спасают от пожара товары Под Ростовом на учениях три военных самолета впервые сели на шоссе - 00:51 Под Ростовом на учениях три военных самолета впервые сели на шоссе «Сухой» прокомментировал «каннибализацию» четырех лайнеров SSJ100 в Мексике - 00:51 «Сухой» прокомментировал «каннибализацию» четырех лайнеров SSJ100 в Мексике Xiaomi выпустила бюджетный 4K-телевизор - 00:51 Xiaomi выпустила бюджетный 4K-телевизор Саакашвили рассказал, что его ждет после суда - 00:53 Саакашвили рассказал, что его ждет после суда Украинцы массово жалуются на польских работодателей - 00:56 Украинцы массово жалуются на польских работодателей Крисси Тейген готова заплатить штраф за гимнастку Маккайлу Марони, чтобы та - 01:04 Крисси Тейген готова заплатить штраф за гимнастку Маккайлу Марони, чтобы та дала показания против врача-педофила
» » Лавров: РФ ценит диалог с США по проблемам Ближнего Востока

Лавров: РФ ценит диалог с США по проблемам Ближнего Востока


Добавлено: 19 янв 2018 в 22:56,
Лавров: РФ ценит диалог с США по проблемам Ближнего Востока

Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по вопросам урегулирования проблем на Ближнем Востоке, цитирует РИА «Новости» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам министра, РФ «ценит диалог, которые развивается даже в эти непростые времена». Тем не менее, Москва не приемлет подход, при котором «все проблемы Ближнего Востока как упирающиеся в то, что Иран мешает их урегулировать».

«Иран — крупная держава. Требовать от Ирана, чтобы Иран никуда не влезал, извините за грубое выражение, невозможно», — заявил Лавров.


Врачам разрешат выдавать россиянам электронные справки


В России появилась новая схема телефонного мошенничества


День 19 января в истории



Материалы по теме:

РФ и Иран продолжат сотрудничество по урегулированию в Сирии — Лавров
На переговорах в Кремле король Саудовской Аравии обвинил Ирана в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Посол ИРИ: Тегеран ожидает, что Лавров посетит Иран
РФ и Иран договорились укрепить взаимодействие на Ближнем Востоке
Добавлено: 19 янв 2018 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Верховная Рада перенесла голосование по закону о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада перенесла голосование по закону о реинтеграции Донбасса

Министерство культуры и РВИО займутся реставрацией Смоленской крепостной стены

Министерство культуры и РВИО займутся реставрацией Смоленской крепостной стены

Турция привела войска на границе с Сирией в боевую готовность

Турция привела войска на границе с Сирией в боевую готовность

В центре Стокгольма произошла резня

В центре Стокгольма произошла резня

Загрузка...



Лента новостей
Алиев: пропустил на ЧЕ тренировку, так как забыл в отеле ботинки - 23:56 Алиев: пропустил на ЧЕ тренировку, так как забыл в отеле ботинкиВ Украинском государстве признали невозможность блокировки «Северного потока — 2» - 23:56 В Украинском государстве признали невозможность блокировки «Северного потока — 2»Лавров: Запад отлично понимает игру украинской столицы с законом о реинтеграции Донбасса - 23:56 Лавров: Запад отлично понимает игру украинской столицы с законом о реинтеграции ДонбассаЛавров: ядерная сделка с Ираном еще не мертва - 23:56 Лавров: ядерная сделка с Ираном еще не мертваМоскалькова поведала о жизни Карауловой в колонии - 23:56 Москалькова поведала о жизни Карауловой в колонии«Это недопустимо»: Грудинин ответил на вопрос о легализации гей-браков в РФ - 23:56 «Это недопустимо»: Грудинин ответил на вопрос о легализации гей-браков в РФ«Следующее обновление автопарка скорой помощи планируется в преддверии ЧМ-2018» — Дмитрий - 23:56 «Следующее обновление автопарка скорой помощи планируется в преддверии ЧМ-2018» — Дмитрий СватковскийТарасова: пресса нанесла фигуристке Медведевой психологическую травму - 23:54 Тарасова: пресса нанесла фигуристке Медведевой психологическую травмуСМИ: футболист сборной России Рауш подписал контракт с московским "Динамо" - 23:52 СМИ: футболист сборной России Рауш подписал контракт с московским В Харькове воры ранили полицейского ножом - 23:51 В Харькове воры ранили полицейского ножомМихаил Коляда, завоевавший бронзу чемпионата Европы по фигурному катанию - 23:50 Михаил Коляда, завоевавший бронзу чемпионата Европы по фигурному катаниюВ Intel прокомментировали проблему замедления новых процессоров - 23:49 В Intel прокомментировали проблему замедления новых процессоровГлинкин: хоккеистам "Ак Барса" не хватило сил и эмоций в матче со "Слованом" - 23:48 Глинкин: хоккеистам В ВКС определили чемпионов по мини-футболу - 23:43 В ВКС определили чемпионов по мини-футболу
Последние новости
Яндекс будет торговать рекламу на интернет-площадках НТВ - 00:14 Яндекс будет торговать рекламу на интернет-площадках НТВ Лавров заявил о готовности РФ работать с США по проблемам с Ближнего и Среднего Востока - 00:11 Лавров заявил о готовности РФ работать с США по проблемам с Ближнего и Среднего Востока Верховный суд США рассмотрит дело о правомочности иммиграционного указа Трампа - 00:11 Верховный суд США рассмотрит дело о правомочности иммиграционного указа Трампа Разлившуюся под Саратовом нефть перекачивают в соседний нефтепровод - 00:11 Разлившуюся под Саратовом нефть перекачивают в соседний нефтепровод Сопредседателями штаба Путина в Псковской области стали двое его доверенных лиц - 00:11 Сопредседателями штаба Путина в Псковской области стали двое его доверенных лиц В Intel прокомментировали проблему замедления процессоров - 00:10 В Intel прокомментировали проблему замедления процессоров Ученым удалось раскрыть секрет космической пыли - 00:10 Ученым удалось раскрыть секрет космической пыли Богатые люди отказываются от серьезных отношений, – ученые - 00:10 Богатые люди отказываются от серьезных отношений, – ученые Боксер Саруханян в случае победы над Футой войдет в топ-10 рейтинга - 00:09 Боксер Саруханян в случае победы над Футой войдет в топ-10 рейтинга Занковец: "Слован" стал больше думать об игре, когда объявили составы на ОИ - 00:09 Занковец: Колобков: дебют фигуриста Алиева на чемпионате Европы в Москве удался - 00:09 Колобков: дебют фигуриста Алиева на чемпионате Европы в Москве удался Фартовые приметы Дмитрия "серебряного" Алиева - 00:09 Фартовые приметы Дмитрия Бокс, бой Эррол Спенс – Ламонт Питерсон 20-21 января: когда бой - время, прогноз – ставки и - 00:01 Бокс, бой Эррол Спенс – Ламонт Питерсон 20-21 января: когда бой - время, прогноз – ставки и коэффициенты, по какому каналу смотреть прямую трансляцию
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"