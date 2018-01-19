Лавров: РФ ценит диалог с США по проблемам Ближнего Востока

Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по вопросам урегулирования проблем на Ближнем Востоке, цитирует РИА «Новости» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам министра, РФ «ценит диалог, которые развивается даже в эти непростые времена». Тем не менее, Москва не приемлет подход, при котором «все проблемы Ближнего Востока как упирающиеся в то, что Иран мешает их урегулировать».

«Иран — крупная держава. Требовать от Ирана, чтобы Иран никуда не влезал, извините за грубое выражение, невозможно», — заявил Лавров.

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