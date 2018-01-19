МИД РФ: Закон о реинтеграции Донбасса «убивает» минские договоренности

Принятие закона о реинтеграции Донбасса «убивает» минские договоренности, цитирует РИА «Новости» заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

По словам Захаровой, закон наносит «мощнейший удар по минским договоренностям». При этом представитель МИД отметила парадоксальность ситуции, при которой Россию постоянно упрекают в нарушении минских соглашений, тогда как Киев «убивает минские договоренности, делает все, чтобы от них не осталось камня на камне».

Ранее украинский парламент одобрил законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому неподконтрольные Киеву территории признаются оккупированными. Пункты о приоритетном значении минских соглашений из документа были исключены.

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