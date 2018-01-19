МИД России потребовал от Польши разъяснить запрет на въезд политологу

В МИД РФ прокомментировали решение европейского союза запретить боссу Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко заезд на территорию стран-членов Шенгенской зоны, принятое по запросу Польши.

Бондаренко 14 января прибыл в Берлин для участия в мероприятии, организованном фракцией Левой партии в Бундестаге, но уже вечером его депортировали в столицу на основании запроса Польши от 17 ноября 2017-ого. Вечером того же дня его депортировали в столицу РФ.

14 января он не смог пройти паспортный контроль, так как заезд в страны европейского союза ему был закрыт по запросу Польши под обычным предлогом об «угрозе государственной безопасности».

По располагаемым достоверным сведениям на текущий момент МИД РФ, в качестве причины запрета названы некие «угрозы государственной безопасности».

Об этом сообщила в конце рабочей недели официальный уполномоченный МИД РФ Мария Захарова.