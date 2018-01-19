Минздрав призывал вакцинировать детей и взрослых от дифтерии

Минздрав Украины рекомендует провести вакцинацию детей и ревакцинацию взрослых от дифтерии.

На сайте Минздрава сказано: «В связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками в Украине Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых. Для лечения дифтерии в Украине имеется противодифтерийная сыворотка. Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет)».

Также, сообщается, что прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.