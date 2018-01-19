Минздрав Украины инициирует введение наказания за отказ от прививок

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала Верховную Раду усилить ответственность за отказ от вакцинации.

Так, она заявила: «Для следующих шагов нам нужна ваша помощь. Первое — внести изменения в законы Украины, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации, как это сделано во всем цивилизованном мире».

При этом она призвала принять новую национальную программу иммунизации, подготовленную Минздравом: «Из-за моратория на новые программы нам не разрешено подавать и нет финансирования на новую программу. Прошу поддержать новую программу по иммунизации».

Супрун добавила, что на начало года в учреждениях здравоохранения в наличии есть 516 тыс доз вакцин. Перебои с наличием вакцин есть в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в Киеве, однако, для них министерство осуществляет перераспределение вакцин из других регионов.

По ее словам, вакцина от полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка в Украине есть, но ею охвачено менее половины детей в возрасте до 1 года.

Супрун добавила: «По состоянию на 1 декабря 2017 вакцинацией против полиомиелита охвачено менее 50% детей до 1 года, против коклюша, дифтерии и столбняка — также менее 50%, по БЦЖ — чуть лучше, 75%, а гепатита В — 50%».