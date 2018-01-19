МОК сократил с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут быть допущены до Олимпиады-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будут выписаны приглашения на Игры. Спортсмены по решению МОК выступят в Южной Корее под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России), любая национальная символика и триколор запрещены.

Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде. МОК уже сократил его на 111 человек. В заявлении отмечается, что все спортсмены, к которым были применены санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул.

«Олимпийский комитет России теперь может предлагать спортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квоты, — говорится в сообщении. — Поэтому из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество человек. Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде».