«Надеемся, что сегодня»: Vodafone рассказал, когда восстановит связь в ОРДЛО

Компания мобильного оператора Vodafone работает над восстановлением связи на территории ОРДЛО, однако она имеет определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, на которой есть повреждение.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан сообщила: «Ремонтные работы продолжаются. Наши специалисты прогнозировали, что ремонтные работы могут быть закончены за 10–12 часов. Но дело в том, что технических работников на такое длительное время не пускают на участок, где ведутся ремонтные работы. Нам дают разрешение на несколько часов в сутки. Поэтому этот процесс ремонта растягивается во времени, и мы не можем выполнить работы за один день «.

По ее словам, для ремонта выполняют земельные и сварочные работы в серой зоне, на линии разграничения. Она добавила: «Это достаточно сложные работы, тем более в таких условиях — когда ограниченное время, снег и мороз. К тому же для выполнения работ требуется согласование и с одной стороны, и с другой стороны — о прекращении боевых действий, обстрелов, чтобы не рисковать жизнью людей. Нам в этом помогает ОБСЕ, СЦКК, которые мониторят ситуацию и способствуют этим работам, помогают согласовать возможность безопасного доступа к участку работ «

При этом она выразила надежду, что работы удастся закончить до конца суток 19 января: «Надеемся, что сегодня, возможно, вероятно, смогут отремонтировать».