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На пост Российского лидера претендуют 17 кандидатов


Добавлено: 19 янв 2018 в 09:51, Категория: Политика
На пост Российского лидера претендуют 17 кандидатов

На совещании 16 января ЦИК разглядела документы тех претендентов, которые подали документы в последний момент.

Так, на этот момент борьбу за президентское кресло продолжают 17 претендентов, в числе их двое самовыдвиженцев и 15 уполномоченных от политических партий.

Олег Булаев, выдвинутый от «Коммунистической партии социальной справедливости», снял свою кандидатуру.

Документы в последний день выдвижения, буквально за час до полуночи, успела подать в ЦИК также босс «Центра молодости и долголетия» в Саратове Марина Копёнкина, которая собиралась участвовать в выборах от «Родной партии». Из трёх последних поступивших заявок открыть специальный избирательный счёт разрешили только начальнику публичного движения «Национальный родительский комитет» Ирине Волынец. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной из-за ряда нарушений при проведении съезда и непредоставлении необходимых документов было отказано.

Избирательная кампания по выборам лидера РФ набирает обороты. На утро вторника зарегистрированных претендентов было только двое: Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Прием документов от самовыдвиженцев закончился пятью днями до этого - 7 января. А 8 января истёк срок подачи документов от самовыдвиженцев.

В Избиркоме ЯНАО отмечают, что кампания по выборам Президента Российской Федерации особенная не только лишь по значимости, однако и по законодательным новациям.

Спорная ситуация сложилась и вокруг кандидата в президенты, психолога Михаила Козлова, который идет на выборы от «Партии социальной защиты», — до этого он получил разрешение на открытие избирательного счета и уже ведет кампанию.

Еще труднее задача у самовыдвиженцев. Кандидат от «Социал-демократической партии России» Сираждин Рамазанов подавал документы для выдвижения, однако от последующего участия в выборах отказался. Всего о желании участвовать в президентских выборах ЦИК уведомили 46 самовыдвиженцев и 24 партии. Как информирует РИА Новости, избирательный штаб кандидата в президенты Путина собрал не менее 700 тыс. подписей.



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Добавлено: 19 янв 2018 в 09:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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