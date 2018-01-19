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NASA обнаружило на одном из спутников Сатурна озера и моря


Добавлено: 19 янв 2018 в 22:07, Категория: Украина
NASA обнаружило на одном из спутников Сатурна озера и моря

На поверхности одного из спутников Сатурна Титане есть горы, озера и моря Об этом говорится на сайте NASA.

Химический состав жидкости на Титане заметно отличается от состава воды в земных водоемах: озера и моря спутника состоят, в основном, из этана (76–79%), пропана (7–8%) и метана (5 -10%).

Ученым удалось обнаружить и большое сходство морей на Титане и Земле.

Также ученые обнаружили, что более мелкие резервуары — озера на Титане — также сочетаются между собой под поверхностью и имеют общий для всех объем жидкости.

«Мы не видим никаких пустых озер, которые находятся ниже заполненных озер, потому что, если они будут находиться ниже этого уровня, они будут заполнены. Это говорит о том, что под поверхностью есть каналы, и озера соединены друг с другом», — отмечают астрономы.



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Добавлено: 19 янв 2018 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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