На Ставрополье работают штабы претендентов в президенты страны

На 19 января организационные штабы в регионе есть у кандидата-самовыдвиженца В.Путина, а кроме этого претендентов от партий: Григория Явлинского, Бориса Титова, Владимира Жириновского. Волонтёры и сторонники будут работать тут вплоть до 19 марта — дня после выборов, на протяжении которого подводят результаты голосования.

В Ставропольском крае был создан публичный региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина. «Его сопредседателями стали начальник 24-й гимназии Ставрополя Александра Будяк, глава Союза деловых женщин Ставрополья Раиса Гударенко и главный врач городской клинической больницы скорой врачебной помощи Андрей Пучков», — говорится в заявлении.

Сторонники претендентов на президентский пост встречаются с гражданами, ведут сбор подписей. Тем, кого выдвинула представленная в госдуме партия, сбор организовывать не нужно. Борис Титов и Григорий Явлинский выдвинуты непарламентскими партиями. Активисты ошибочно приняли ее за взрывное устройство и устроили переполох. А оказалось — забытая кем-то рыба.

По утверждению Александры Будяк, в Ставропольском крае в поддержку самовыдвиженца В. Путина собрали не менее 20 тыс. подписей, и они продолжают поступать. Уже сегодня собрано больше задуманного числа подписей.