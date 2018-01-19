На Украине признали, что заблокировать «Северный поток-2» не удастся

«Нафтогаз Украины» признал, что помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2» едва ли возможно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Угрозы, которые несет Северный поток-2 — это общая проблема Украины и Европы. Многие в Евросоюзе видит опасность монополизации Газпромом газовых рынков Восточной Европы, недостаточно защищены от подобной экспансии. К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии.

Ход событий показывает, что преданность общеевропейским идеалам во многих странах является очень прочной, пока не входит в противоречие с финансовыми интересами. Поэтому полагаться на сознательные круга в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода.

Друзья нашей страны, которые считают так же, уже советуют готовиться к худшему сценарию развития событий».