Названа цена билета на вечеринку в честь годовщины президентства Трампа

Стала известна стоимость входного билета на президентскую вечеринку Дональда Трампа во Флориде в честь первого года правления. Отмечается, что мероприятие американский президент проведет в четь первого года своего президентства, сообщает Газета.Ru. По некоторым данным, пройдет она в резиденции руководителя Соединенных Штатов Мар-а-Лаго в Палм Бич (штат Флорида). Это предусматривает ужин и общее фото с Дональдом Трампом.

В билеты за $250 тыс. также включено участие в круглом столе.

В 2016 г в США состоялись выборы президента. Инаугурация состоялась 20 января 2017 г и была омрачена многочисленными акциями протеста.