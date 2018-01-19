Названо имя, устроившего перестрелку с полицейскими в Одессе

Стало известно имя мужчины, ранившего сегодня 3 полицейских на улице Новосельского в Одессе и застреленного правоохранителями.

Местные СМИ сообщают, что убитый — это известный в городе пророссийский деятель — Валентин Дорошенко. Отмечается, что он называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а до этого даже вызвал тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица на дуэль — приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Сообщается, что Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областной полиции осенью 2013 года. Узнав, что Дорошенко вернулся домой, к нему пришли полицейские, тогда мужчина открыл огонь по правоохранителям.