«Несмотря на взаимное соблюдение режима предотвращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска в темное время суток пошли на коварную провокацию и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, которое воспрещено минскими договоренностями», — добавили в штабе.

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на протяжении 18 января текущего 2018-ого не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

При всем этом в штабе АТО уведомили, что во время проведения инженерных работ получил боевую травму один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы АТО в социальная сеть Facebook.

В районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе на протяжении 18 января соблюдается перемирие.

«Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана нужная медицинская помощь. Жизни украинского воина ничего не угрожает», — отмечают в штабе АТО.

Военные медработники рассказали, что у него удовлетворительное состояние здоровья.