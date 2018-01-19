Омичам порекомендовали не окунаться в три купели из-за загрязнённой воды

Пробы из 3-х мест показали отличие санитарным правилам.

В преддверии Крещения профессионалы Роспотребнадзора провели проверку иорданей.

«В пробах, отобранных из р. Иртыш мкр».

Работники Роспотребнадзора установили, что вода в купелях в Иртыше в селе Красноярка и котловане деревни Бородинка не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с этим омичам рекомендуют тут не купаться.

Населению не рекомендуется участие в обряде окунания в период праздника Крещения в этих 3-х купелях, так как результаты исследования воды оказались неудовлетворительными.

«По паразитологическим показателям вода купелей соответствует гигиеническим условиям». В этих местах окунаться профессионалы ведомства не советуют, передает «Пишет Омск».

Оксана Фадина и руководитель Омского муниципального района Омской области получили письма от Роспотребнадзора, в которых содержится требование не проводить массовые купания в этих 3-х купелях, пока не улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка. Но результаты показали, что гигиеническим условиям по всем показателям вода соответствует вода только в 32 купелях.