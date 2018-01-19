Риск развития рискованных заболеваний может быть снижен только в том случае ежели спермидин человек получает с рождения.

Как говорят медработники, пища с высоким содержимым животных жиров способствует раку кишечника, молочной железы, предстательной железы и легких.

Американские медработники бьют тревогу — сегодня онкология является 2-ой ведущей первопричиной смерти на Западе. Автор The Telegraph, диетолог Торал Шах ссылаясь на выводы глобальной организации здравоохранения и интернациональных исследовательских компаний заявляет, что вероятность онкологического заболевания снижается при постоянном употреблении лука, ягод, грибов, томатов и петрушки.

В случае изменения меню, в частности перехода на фрукты и овощи, снижается возможность «подхватить» зловредную опухоль на 80%. А кроме этого может содействовать возникновению лишнего веса.

При переходе на рацион питания, богатый растительной пищей, риск развития злокачественных новообразований уменьшается до 80%. Кроме того, томаты являются профилактикой рака кожи. Профилактике онкологии способствует и средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот.

По утверждению профессионалов, аллицин, содержащийся в луке и чесноке, в организме человека связывается с токсичными онкогенными веществами и способствует их выведению. Томаты богаты каротиноидным пигментом ликопином. Томаты владеют пигментом ликопином, предотвращающим рак предстательной железы. Грибы стимулируют активность иммунной системы, а петрушка блокирует формирование кровеносных сосудов в опухолевых тканях.