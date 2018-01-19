Парламент Чехии снял депутатскую неприкосновеннсть с премьера Андрея Бабиша

Нижняя палата парламента Чехии лишила депутатской неприкосновенности премьер-министра, лидера движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша. Об этом собщают пражские СМИ из парламента, где 111 депутатов поддержали решение о снятии неприкосновенности. Против проголосовали 69 депутатов из фракции ANO.

Вместе с Бабишем такая же участь постигла его ближайшего соратника, первого замглавы движения Ярослава Фалтынка. Оба они подозреваются в махинациях, связанных с распределением дотаций из ЕС. Конкретно, речь идет о ферме «Гнездо аиста», которая принадлежит, по утверждению местных изданий, семье Бабиша. Однако политики отвергают обвинения в свой адрес. Тем не менее полиция после решения парламента может продолжить рассмотрение уголовного дела, возбужденного до парламентских выборов в прошлом году.

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