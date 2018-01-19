Песков оценил идею перенести из Минска переговоры по Украине

В Кремле прокомментировали идею перенести переговоры по Украине из Минска. Идею переноса переговоров из Минска, как сообщил Назарбаев, предложил Трамп.

Секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков объявил, что место переговоров по налаживанию ситуации на востоке государства Украины не имеет основного значения. Он обозначил, что место переговоров не имеет значения, не менее существенную роль играет приверженность сторон урегулированию конфликта. «Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности Минских договоренностей за отсутствием каких-либо остальных договоренностей», — проинформировал Песков. По его словам, главное — соблюдение минских договоренностей.

«Действительно, в этом случае место переговоров не имеет столь огромного значения — первое».

Отметим, Нурсултан Назарбаев напомнил об идее, выдвинутой Дональдом Трампом, который объявил о необходимости вероятностного переноса переговоров относительно конфликта в юго-восточной части Украины. Он также добавил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров.

Песков подчеркнул безальтернативность нормандского формата.

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