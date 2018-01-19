Полина Гагарина исполнила "традиционный мальдивский прыжок" в бикини: видео

Полина Гагарина

Полина Гагарина, которая, как и многие звезды, улетела из холодной и заснеженной Москвы вместе с семьей в теплые края, вовсю наслаждается заслуженным отпуском на Мальдивских островах. В своем Instagram 30-летняя певица вчера начала делиться яркими снимками и отметила, что она "в раю".

А на одном из видео, опубликованных звездой, Гагарина продемонстрировала великолепный результат своих тренировок. Одетая в красный купальник певица исполнила очень изящный, по мнению ее поклонников, трюк.

Традиционный мальдивский прыжок,

— подписала она видео.

"Стройняшка", "Дюймовочка", "фея" — как только не назвали восхищенные поклонники певицу.

Какая же вы ниточка!

— резюмировали подписчики артистки.

Напомним, что Полина Гагарина второй раз стала мамой меньше года назад — в апреле певица родила дочку Мию. Очень скоро вернувшись к тренировкам, певица быстро пришла в форму и, судя по тому, как прекрасно она выглядит, усердно продолжает работать над собой.